Almanya'da bulunan cemevine saldırı gerçekleşti!
Alevi kurumlarına yönelik geçen hafta Ankara'da gerçekleşen 3 ayrı saldırıya bir yenisi daha eklendi. Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Cuma Erçe, Cumhuriyet TV yayınında Almanya'da bulunan Düren ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi'ne saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Konuyla ilgili Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tarafından da basın açıklaması yapıldı.
Geçen haftalarda Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne saldırı düzenlendi. Daha sonra Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde saldırıya uğradı.
BİR SALDIRI DAHA!
Alevi kurumlarına yönelik gerçekleşen saldırılara bugün bir yenisi daha eklendi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cuma Erçe, Almanya'da bulunan Düren ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi'ne saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Camları kırılan kurumda, Alman polisinin incelemelerde bulunduğu öğrenildi.
Erçe, saldırıların aynı merkezden yönetilen bir sistem tarafından meydana geldiğini de sözlerine ekledi.
AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU'NDAN BASIN AÇIKLAMASI
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat tarafından yapılan basın açıklamasında da konuyla ilgili bilgilere yer verildi. Mat, "saldırılar tesadüf gibi görünmüyor" dedi. Basın açıklaması şu şekilde:
"Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’muza (AABF) bağlı Düren Alevi Kültür Merkezi’mize bu sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıda bulunuldu. Saldırıda kültür merkezinin camları kırıldı. Almanya polisinin verdiği bilgilere göre saldırıyı kimin yaptığı henüz net değilken saldırı ile ilgili incelemeler sürüyor.
Türkiye'de son dönemlerde Cemevlerimize yönelik yapılan saldırılar, Kartal Cemevi başkanına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırının olmasının ardından, bugün Düren Cemevimizin camlarının kırılması tesadüf gibi görünmüyor. Umarız düşündüğümüz gibi değildir.
Emniyet yetkililerinden konuya dair somut bir cevap aldığımızda kamuoyuyla paylaşacağız.
Kamuoyunun bilgisine."
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