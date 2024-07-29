AYM Başkanı'nın dört yaşındaki torunu camdan düştü! Hayati tehlikesi sürüyor

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu Kadir Özkaya Bursa'da babaannesinin evinde 2'nci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:16
AYM Başkanı'nın dört yaşındaki torunu camdan düştü! Hayati tehlikesi sürüyor
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın aynı isimli torunu Kadir Özkaya, İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki babaannesinin evinde cam kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek açık olan camdan düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Kadir Özkaya'nın tedavisine Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor.


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