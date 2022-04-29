Almanya'nın büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

29 Nisan 2022 Cuma, 20:52

Gezi Direnişi’ni finanse ve organize ettiği iddiasıyla yargılanan Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Alman hükümetinin Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısını yinelemişti.

Dışişleri Sözcüsü "Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda Türkiye'yi bağlayıcı şekilde yükümlülük altına almıştır" diye konuşmuştu.

Bunun üzerine Ankara’daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Kavala davasıyla ilgili olarak Berlin Büyükelçimizi bugün (29 Nisan) çağırması üzerine, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından saat 17.30’da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır.





Büyükelçi Schulz’a Berlin Büyükelçimizin ülkemizdeki bir davayla ilgili olarak diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını ve sözkonusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesini kınadığımız ifade edilmiştir.





Büyükelçi Schulz’a ayrıca, bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağı, Türkiye’nin, Anayasasının ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğu, Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiği kaydedilmiştir. Büyükelçiye ayrıca Viyana Sözleşmesi’nin içişlerine müdahale etmeme ilkesi de hatırlatılmıştır.

BEKİR BOZDAĞ’DAN TEPKİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Almanya’nın bu hareketine ilişkin “Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir” demişti.