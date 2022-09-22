Almanya’ya götüreceğiz diye 8 bin Euro alıp Adana’da eve kilitlediler
Adana’da 7 yabancı uyruklu bir evde kilitli bulunurken, şahısları 8 bin Euro karşılığında Almanya’ya götürme sözü vererek eve kilitledikleri öğrenildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, bir evden sesler gelmeye başlayınca komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 7 yabancı şahsın içeride olduğunu kapının da kilitli olduğunu belirledi. Polis bir süre sonra kapıyı çilingir yardımıyla açtı.
Yabancı uyruklu şahıslar Mersin’de yaşadıklarını 4 kişiyle 8 bin Euro karşılığında Almanya’ya gitmek için anlaştıklarını ancak 4 gün önce kendilerinin bu eve getirilip daha sonra da kapının kilitlendiğini söyledi.
Polis bunun üzerine 4 zanlının eşkalini alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. 7 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Eve kitlenen şahıslardan Baran Diyar, savaştan kaçarak Mersin’e geldiklerini, oradan da Almanya’ya gitmek istediklerini bir arkadaşının kendisini 4 kişiyle tanıştırdığını belirterek, “Bu 4 kişiye 8 bin Euro verdik. Bizi Almanya’ya götüreceklerdi. 4 gün önce yola çıktık. Biz Adana’ya getirip bir eve kilitleyip kaçtılar. Kaç gündür çocuklarımda eşimden haber alamıyorum” dedi.
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