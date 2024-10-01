Alpaslan Işıklı anısına panel

Yayınlanma: 01.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 04:00

Ömrü boyunca Atatürk Devriminin kazanımlarını savunan Alpaslan Işıklı için Konak Belediyesi, Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı TÜLOV, Tüm Öğretim Elemanları Derneği, Ege Öğretim Elemanları Derneği Ve İzmir İli Çiftçi Örgütleri Güç Birliği Platformu işbirliğinde düzenlenen Alpaslan Işıklı Anısına Türkiye’nin Geleceğine Dair Önermeler Paneli, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezinde yapıldı.

Panelde açılış konuşması Suay Karaman tarafından Alpaslan Işıklı’nın Düşün Dünyası ile yapıldı. Prof. Dr. Oğuz Oyan, panelde Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına yönelik ciddi eleştirilerde bulunarak ülkenin mevcut plan ve programlarının yapısal bir dönüşüm öngörmediğini ifade etti. AKP hükümetinin uzun vadeli programlarının Türkiye’nin ekonomik sorunlarına çözüm getirmediğini belirten Oyan, özellikle enflasyonla mücadelede başarı sağlanamadığını, halkın ve emekçilerin bu yükü sırtladığını söyledi.

