Alpay Antmen: Usulsüzlüğü ortaya çıkaran öğretmenler sürgün edildi

CHP’li Alpay Antmen, Mersin’deki Gazi Anadolu Lisesi'nde genelgelere aykırı olarak spor salonunun kiraya verilmesini ortaya çıkaran öğretmenlerin sürgün edildiğini söyledi. Antmen konuyu Meclis gündemine taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 09:47
Alpay Antmen: Usulsüzlüğü ortaya çıkaran öğretmenler sürgün edildi
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Mersin’in köklü okullarından biri olan Gazi Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgelerine aykırı şekilde okul spor salonunun üçüncü kişilere kiralandığı ve haksız kazançlar elde edildiği öne sürüldü. Durumu ortaya çıkartan öğretmenler soruşturmaya uğradı ve bazıları sürgün edildi.

CHP konuyu Meclise taşıdı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, eğitim kurumlarında, görevi kötüye kullananların yerine gördükleri yanlışları ve hukuksuzlukları dile getiren eğitimcilerin cezalandırıldığını söyleyerek “Ayrıca, Gazi Anadolu Lisesi’nde yaşanan usulsüzlükleri yetkili amirlerine bildiren, kamu malının mevzuata aykırı kullanılmasını engelleyen öğretmenlerden birinin aldığı yer değiştirme, sürgün cezası; hayati tehlike doğurabilecekken sağlık özrünü, sağlık raporunu dikkate almadan verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Alpay Antmen’in önergesinde şunları sordu:

  • Okul kaynaklarını üçüncü kişilere kiralayarak haksız kazanç edenler yerine neden öğretmenler baskı altına alınmıştır?
  • Konuyla ilgili olarak Bakanlığınız ne tür girişimlerde bulunacaktır? Bu haksızlık ve hukuksuzluktan dönülmesi için ne yapacaksınız?
  • Sağlık durumu raporlarla da ortada olan eğitimcilerin sürgün edilmesini durduracak mısınız?

CHP Mersin alpay antmen

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