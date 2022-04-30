Alpay Antmen: Usulsüzlüğü ortaya çıkaran öğretmenler sürgün edildi

30 Nisan 2022 Cumartesi, 09:47

Mersin’in köklü okullarından biri olan Gazi Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgelerine aykırı şekilde okul spor salonunun üçüncü kişilere kiralandığı ve haksız kazançlar elde edildiği öne sürüldü. Durumu ortaya çıkartan öğretmenler soruşturmaya uğradı ve bazıları sürgün edildi.

CHP konuyu Meclise taşıdı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, eğitim kurumlarında, görevi kötüye kullananların yerine gördükleri yanlışları ve hukuksuzlukları dile getiren eğitimcilerin cezalandırıldığını söyleyerek “Ayrıca, Gazi Anadolu Lisesi’nde yaşanan usulsüzlükleri yetkili amirlerine bildiren, kamu malının mevzuata aykırı kullanılmasını engelleyen öğretmenlerden birinin aldığı yer değiştirme, sürgün cezası; hayati tehlike doğurabilecekken sağlık özrünü, sağlık raporunu dikkate almadan verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Alpay Antmen’in önergesinde şunları sordu: