CHP'li Antmen'den TRT'nin 'Küçük Suriye' ifadesine tepki

26 Mart 2022 Cumartesi, 10:43

Devlet televizyonu TRT World'ün YouTube hesabında yayımlanan bir videoda, İstanbul’da Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Fatih’te yaşamın nasıl sürdüğüne dair tespitlere yer verildi. Videonun başlığı ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Türk lirasının değer kaybetmesiyle İstanbul’da döviz kuru ile birçok farklı şekilde alışveriş yapılabildiği anlatılan videoya "İstanbul’un küçük Suriye’sinde 30 dolar nasıl harcanır?" başlığı atıldı.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Yapılan paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler ise gelen tepkiler üzerine YouTube hesabından kaldırıldı. TRT ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

CHP'Lİ ANTMEN'DEN O İFADEYE TEPKİ

Söz konusu video gündemdeki yerini korurken; başlığa bir tepki de CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Alpay Antmen'den geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iktidarın politikasını eleştiren Antmen şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın bu kafasıyla yakında Türkiye’de birçok yerde kendi insanımız azınlık olacak. Vatandaşlarımız ilk seçimde sadece iktidarı belirlemeyecek; aynı zamanda kendi ülkelerinde azınlık mı yoksa ülkenin sahibi olarak mı yaşayacaklarını da seçecek."