Alper Taş: Jandarma subayları belediye başkanının eşinin elini sıkmadı
Rize Pazar'da gerçekleşen hadiseyi SOL Parti PM Üyesi Alper Taş canlı yayında anlattı. Jandarma subaylarının Sinop Belediye Başkanı'nın eşinin elini sıkmadığı ortaya çıktı.
Sol Parti PM Üyesi Alper Taş, katıldığı Halk TV yayınında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
"Diyarbakır'da hiç olmayan şeyler oluyor. Bugün de oldu. Bunlar basit meseleler değil. Devlet, HÜDAPAR çizgisini büyütmeye çalışıyor. O zihniyetin orada kalmasının etkisini görüyoruz. HÜDA PAR devlet çizgisine sokuluyor. Bir önceki devlet olsaydı bu fotoğraf olabilir miydi? Bu rejimin dönüşümünün göstergesidir” ifadelerini kullanan Taş, şunları söyledi:
"Ben geçen Pazar’daydım. Festival vardı Pazar’da. Köyde oturuyoruz. Jandarma subayları geldi. Yanımızda da Sinop Belediye Başkanı ve eşi vardı. Geldiler hepimizin elimizi sıktılar. Kadın diye Sinop Belediye Başkanı’nın eşinin elini sıkmadılar. Orduda bir başka değişim var. HÜDA PAR basit bir seçim ittifakı değil. Buradaki sağ milliyetçi islamcı koalisyonun büyütüldüğünü görmek lazım."
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