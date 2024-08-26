Jandarma’da neler oluyor

26 Ağustos 2024 Pazartesi

Ne garip! Aynı taşa bin kez takılıp düşüyorlar. Ancak taş hakkında konuşmamızı istemiyorlar.

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararları ile TSK’nin yeni vitrini belirlendi. Çok sayıda albay da gizli saklı emekli edildi. Bu köşede daha önce YAŞ kararlarını takip eden askerlerin yorumlarını yazmıştım. Genel olarak TSK’deki atama kriterlerinin tarikat, siyaset ve adamı olmaya indirgenmesini eleştiriyorlardı.

Yazıdan sonra öğrendim. Haklarında emeklilik kararı verilen albaylar tek tek uyarılmış. Emekli olduktan sonra “Sakın basına konuşmayın” denilmiş. Yapacakları yorumların TSK’yi yıpratabileceği, bu yüzden de susmaları söylenmiş.

Bir an geçmişi hatırladım. Bir zamanlar TSK’ye kurulan kumpasları eleştirenler de aynı nedenle suçlanıyordu. 15 Temmuz’dan önce FETÖ darbesi geliyor uyarısı yapanlara da “TSK’yi yıpratıyor” deniliyordu. Bu nedenle eski TSK personellerinden bazılarının orduevlerine girişinin bile yasaklanmasını geçtim... Hükümete yakın Akşam gazetesinde “Karargâhta 40 Paralel Paşa” haberini yapan gazeteci sürüm sürüm süründürülmüştü.

Şimdi...

JANDARMA’DA TUHAF OLAY

Bunca hataya, bunca kötü deneyime rağmen aynı hikaye tekrarlanıyor. Emekli edilen albayların listesinin yayınlanmadığını, kendilerine tek tek bildirildiğini duyunca “bir bilen”e sormak istedim. Yıllar önce kumpasa uğrayıp sonra emekli edilen emekli Albay Ahmet Zeki Üçok ile konuştum.

“Eskiden YAŞ öncesi kimler terfi edecek, kimler emekli edilecek acaba diye tartışılırdı. Şimdi ise bu YAŞ toplantısında hangi Atatürkçü subaylar tasfiye edildi acaba diye tartışılıyor” diye söze başlayan Üçok da geçmişi hatırlattı:

“Sadece Balyoz kumpası ile üç yıl içerisinde TSK’nin en değerli 67 general ve amirali ile 200’den fazla devrelerinin en başarılı çoğu kurmay olan albaylarımız tasfiye edildi. Askeri Casusluk Davası kumpası ile de 1000 civarında genç subay, astsubay tasfiye edildi. Tasfiye edilen general ve amirallerden boşalan kadrolara FETÖ’cü askerler terfi ettirildi. Atatürkçü general ve amirallerin yerlerine 2011- 2015 yılları arasında terfi ettirilen general/ amirallerin 152’si 15 Temmuz darbe girişimine katıldı.”

Üçok, emekli listesinin yayımlanmamasını da tahmin ettiğim gibi yorumluyordu:

“Eskiden emekli edilen albaylar kamuoyu ile paylaşılırdı. Bu yıl özellikle emekli edilen albayların isim listelerinin yayınlanmamasının nedeni kanaatimce kamuoyunda oluşan ‘TSK’de Atatürkçü askerler emekli edilip tarikatlar yapılandırılıyor’ algısına engel olmak.”

Fakat Üçok çok kritik bir detaya dikkat çekti:

“Jandarma işi bir adım daha ileri götürmüş vaziyette. Jandarma emekli edilen generallerin isimlerini bile yayımlamadı. Tunceli, Bursa, Kahramanmaraş, Bitlis, İzmir il jandarma komutanı generalleri emekli etmişler, haberleri yok. Cumhurbaşkanın yayımladığı kararnamede Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandıkları yazıyor.”

Üçok bir dizi isim söyleyerek devam etti:

“Tümgeneraller Ferdi Korkmaz, Nuh Köroğlu, Engin Çırakoğlu, Tekin Aktemur, Gökhan İnan; tuğgeneraller Eyüp Subaşı ve Osman Kılıç’ı emekliye sevk etmişler, ancak Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındıkları yazıyor.”

BAKANIN HABERİ VAR MI

Üçok bu isimlerin hikâyelerini de anlattı:

“Engin Çırakoğlu FETÖ kumpasıyla yıllarca hapis yatmış olan değerli bir arkadaşımızdır. Ferdi Korkmaz 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görevli olduğu Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı’nda FETÖ’cüler tarafından esir alındı. 15 Temmuz gecesi Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı’nı FETÖ’cülerden o zamanlar albay olan Nuh Köroğlu geri aldı. Ferdi Korkmaz’ı kurtardı. Şimdi bu arkadaşlarımız emekli edildiler. FETÖ ile mücadelede hangi noktaya geldiğimizi buradan -ne anlıyorsanız- anlayın artık.”

Elbette çıkan sonuç “tasfiye” idi. Ancak görünsün istenmiyordu:

“Halkımız bu kahraman arkadaşlarımızın emekli edilmeyip Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevlendirildiklerini sanıyor. Albaylarda da aynı numara yapılmış, tıpkı emekli edilen 4 Tümgeneral, 3 Tuğgeneral gibi emekli edilen 13 albay da Jandarma Genel Komutanlığı emrine alınmış gibi kararname düzenlenmiş.”

Üçok, bu yaşananlardan jandarmanın bağlı olduğu içişleri bakanının haberi olup olmadığını merak ediyordu.

TSK’deki tarikat tehlikesine dikkat çeken Üçok, “Bazı general ve amirallerin sicil dosyalarında, FETÖ’cü değil ama falanca tarikat üyesi, hükümete yakın gibi bilgilerin mevcut olduğunu geçtiğimiz yıllarda yapılan FETÖ yargılamalarındaki dava dosyalarındaki sicil belgelerinde yer aldığını üzülerek ve şaşkınlıkla gördük” hatırlatmasında bulundu.

Görülüyor ki bunca yaşadığımıza rağmen birileri, bizi tekrar hata yapmaktan koruyacak sorgulamanın yapılmasını istemiyor.

Her seferinde takılıyorsak suç taşta değil, yaşadıklarından öğrenmeyen insanda.

