Altay Kar Fırtınası giriş yaptı: İşte İstanbul'da anbean yaşananlar...

Yayınlanma: 21.02.2025 - 01:47

Güncelleme: 21.02.2025 - 01:51

İstanbul için yapılan uyarıların ardından dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor.

Yağışın etkisiyle kent genelinde araçların ve evlerin çatılarının karla kaplandığı görülüyor. Son olarak Sibirya kökenli soğuk hava dalgası olarak da bilinen Altay Kar Fırtınası'nın da İstanbul'a giriş yapması ile soğukların artması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da bugünün, düne göre daha soğuk geçmesi bekleniyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül eğitim öğretime 21 Şubat tarihi için ara verildiğini duyurdu.

Vali Gül, "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, 21 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca İstanbul'da her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İMAMOĞLU'NDAN İSTANBULLULARA ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da AKOM'da yaptığı açıklamada vatandaşlara çağrıda bulundu.

Bu sabah (21 Şubat) için beklenen yoğun kar yağışı üzerine vatandaşları uyaran İmamoğlu, özel bir durum olmadığı müddetçe vatandaşların özel araç yerine toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri gerektiğini kaydetti.

İmamoğlu bu sabah artması beklenen kar yağışı için, "Lütfen vatandaşlarımızın özel araçlarıyla, zorda kalmadıkça, mümkün oldukça, elbette çıkacaksa da kar ve kış koşullarına uygun ise donanımları çıksınlar. Ama onun dışında çıkmamalarını öneriyoruz. Toplu taşımayı kullanmalarını ve bu şekilde hareket etmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.