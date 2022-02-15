Altı muhalefet partisinin 28 Şubat’ta yapacağı açıklamanın ayrıntısı belli oldu

15 Şubat 2022 Salı, 04:00

Muhalefet partisi liderlerinin 28 Şubat’ta yapacağı güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklamasına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Buna göre başkanlar, ilk olarak Meclis’te yapılması düşülen açıklamayı, Ankara’da, pek çok sivil toplum kuruluşundan temsilcinin de katılımıyla bir otelde gerçekleştirecek. Ayrıca “açıklamanın nasıl yapılacağının henüz kararlaştırılmadığı ancak her partinin hazırlanan metnin bir kısmını okuyabileceği”öğrenildi.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş üzerinde çalışan altı muhalefet partisinin genel başkanları, geçen hafta sonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelmiş, liderler, yaptıkları sistem çalışmasını 28 Şubat’ta açıklayacaklarını duyurmuştu. Muhalefetin yapacağı sistem açıklamasının ayrıntılarına Cumhuriyet ulaştı. Edinilen bilgilere göre, “açıklamanın önce Meclis’te yapılması” düşünüldü. Ancak sonradan, “açıklamaya pek çok sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıf temsilcisi dinleyici olarak katılacağı için duyurunun bir otelde yapılmasına karar verildi.” Ayrıca açıklamanın nasıl yapılacağına ilişkin detayları, güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini hazırlayan genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Bahadır Erdem, Bülent Kaya, Bülent Şahinalp, Ayhan Sefer Üstün ve Mustafa Yeneroğlu’nun belirleyeceği kaydedildi. “Sistemi genel başkanların mı yoksa parti kurmaylarının mı açıklayacağının henüz kararlaştırılmadığı” kaydedilirken “her partinin temsilcisinin uzlaşılan metinden bir parça okuyabileceği” öğrenildi.

İL BAŞKANLARI DA ORTAK ÇALIŞACAK

Liderlerin bir araya gelmesinin ardından altı partinin Ankara il başkanlarının da buluşacağı belirtildi. İl başkanları, liderler yemeğinde kaleme alınan ortak bildiriyi ve güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini yarın Ankara Çankaya’da düzenlenecek çalışma yemeğin- de ele alacak. Başkanlar, metnin seçmene nasıl anlatılabileceğini, metnin anlaşılması ve yayılması için hangi adımların atılabileceğini konuşacak.