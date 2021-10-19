Altı muhalefet partisinin “ortak ana ilkeleri” yazılı hale getirilecek

19 Ekim 2021 Salı, 04:00

Altı muhalefet partisinin “yeni sistem” önerilerine ilişkin “ortak ana ilkeleri” belirlemek amacıyla sürdürdükleri toplantıların dördüncüsü bugün TBMM’de yapılacak. Muhalefet partilerinin, bugünkü toplantıda ilkeleri ilk defa yazılı hale getirmeye başlayacakları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre toplantıda altı siyasi partinin genel başkan yardımcılarının yanı sıra bir de sekreterya heyeti bulunacak. Bugüne dek yaptıkları görüşmeleri genel başkanları ile paylaşan ortak masa paydaşları, toplantıda görüşülen maddelere ilişkin partilerinin net görüşlerini sunacak. Toplantı süresince başlık başlık ilerlenerek ana ilkeler sekreterya heyeti tarafından yazılı hale getirilecek.