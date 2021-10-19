Altı muhalefet partisinin “ortak ana ilkeleri” yazılı hale getirilecek
Partilerin bir araya geldiği toplantıların dördüncüsü bugün TBMM’de yapılacak. Toplantıda, ilkeler ilk defa yazılı hale getirilmeye başlanacak.
Altı muhalefet partisinin “yeni sistem” önerilerine ilişkin “ortak ana ilkeleri” belirlemek amacıyla sürdürdükleri toplantıların dördüncüsü bugün TBMM’de yapılacak. Muhalefet partilerinin, bugünkü toplantıda ilkeleri ilk defa yazılı hale getirmeye başlayacakları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre toplantıda altı siyasi partinin genel başkan yardımcılarının yanı sıra bir de sekreterya heyeti bulunacak. Bugüne dek yaptıkları görüşmeleri genel başkanları ile paylaşan ortak masa paydaşları, toplantıda görüşülen maddelere ilişkin partilerinin net görüşlerini sunacak. Toplantı süresince başlık başlık ilerlenerek ana ilkeler sekreterya heyeti tarafından yazılı hale getirilecek.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'i Ertele diyerek arayan AKP'li kim?
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup
- Doğal gazı yakmayan yandı!
- Davutoğlu kaza geçirdi
- İsrail'deki Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdiler
- Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
- İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Belediyedeki yolsuzlukları anlattı, kovuldu!
- Erdoğan ekonomisinin perde arkası
- Davutoğlu'dan kaza sonrası ilk açıklama