Kemal Kılıçdaroğlu, altı muhalefet partisinin bir arada sürdürdüğü çalışmaları değerlendirdi

05 Ekim 2021 Salı, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, bugün üçüncü kez bir araya gelecek olan “6’lı muhalefet masasını” kastederek “Türkiye’de toplumun sorunlarını gören ve çözüm arayışında olan tüm siyasi partilerin bir masa etrafında toplanıp güçlendirilmiş parlamenter sistem için birlikte çalışıyor olması çok önemli ve değerli” yorumunu yaptı. “6’lı muhalefet masası”na yönelik olarak “Lider veya öncü vasfıyla değil, eşit öznelerden biriyiz” mesajını veren Kılıçdaroğlu, “Uzlaşma ile hazırlayacağımız anayasa, Türkiye’nin temel problemlerinin çözümünün reçetesi olacak” ifadesini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK’de altı muhalefet partisinin bir arada sürdürdüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda DEVA Partisi’nin açıkladığı “Demokrasiye Geçiş Eylem Planı” da konuşuldu.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi’nden genel başkan yardımcıları düzeyinde katılımla düzenlenecek toplantının bugün, saat 17.00’de TBMM’de başlayacağı ve gecenin ilerleyen saatlerine dek süreceği öğrenildi. 6’lı masanın bugün yapacağı toplantının son görüşme olmadığı, “liderlerler deklarasyonu” öncesi birkaç görüşme daha yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun parti meclisinden (PM) aldığı yetki ile CHP’nin güçlendirilmiş parlamenter sistem raporuna son şeklini vermek üzere olduğu öğrenildi. PM’de oybirliği ile kabul edildikten sonra sadece ana ilkeleri açıklanan rapora ilişkin tam metnin kısa süre içinde CHP’nin internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.