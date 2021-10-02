Altı muhalefet partisinin ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ toplantısı Meclis’te yapılacak

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Altı muhalefet partisinin salı günü üçüncüsünü yapacağı “güçlendirilmiş parlamenter sistem” toplantısında üzerinde daha önce görüş birliğine varılan “Cumhurbaşkanı’nın sınırları” konusu son kez masaya yatırılacak. “Dokunulmazlığa ilişkin net sınırların belirlenmesi”, ”AYM ve HSK’ye seçtiği üye sayısının azaltılması” gibi önemli konu başlıklarında son kararlar alınacak. Siyasi Partiler Yasası (SPY) ile seçim yasalarındaki değişiklik önerilerini de konuşacak olan muhalefet, “12 Eylül’den kalan antidemokratik hükümlerin değiştirilmesi” noktasında büyük oranda uzlaştı.

Muhalefet temsilcilerinin, “Cumhurbaşkanının siyaseten tarafsızlığı için herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin bulunmaması”, “sembolik yetkilerle donatılması”, “siyaseten sorumlu olmakla birlikte yargılanmasına ilişkin mevcut anayasadan farklı şekilde net sınırlar belirlenmesi”, “yargıdaki atamalarda etkisinin sınırlandırılması” başlıklarında görüş birliğine varıldığı öğrenildi. Salı günü Meclis’te yapılacak toplantıda, “Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) seçebileceği üye sayılarının azaltılmasına” yönelik görüş üzerinde konuşulacak. Bu kapsamda, “AYM ve HSK’ye seçebileceği üyelerin bir ya da iki ile sınırlandırılması” prensibinde uzlaşılması öngörülüyor. Söz konusu düzenleme ile “yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi” hedefleniyor.

İLKELER AÇIKLANACAK

Edinilen bilgiye göre, altı muhalefet partisi temsilcisi gelecek toplantıda, güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkelerinde SPY ile seçim yasalarındaki değişiklik önerilerini de konuşacak. Muhalefet temsilcilerinin, söz konusu yasalarda yer alan “12 Eylül kalıntısı antidemokratik hükümlerin değiştirilmesi” için büyük oranda görüş birliğine vardığı kaydediliyor. Muhalefetin, “seçim barajı “ittifak içi ve ittifak dışı baraj düzenlemelerinde de dünyadaki örnekleri masaya yatırdığı, bu konuda da ortak bir karara varmak üzere olduğu” kaydediliyor. Genel başkan yardımcıları düzeyinde yapılacak olan toplantıya CHP’den Muharrem Erkek, İYİ Parti’den Bahadır Erdem, Saadet Partisi’nden Bülent Kaya, Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp, DEVA Partisi’nden Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi’nden Ayhan Sefer Üstün katılacak. “Altı muhalefet partisi liderinin yapacağı ortak basın toplantısında sadece ana ilkeler açıklanacak, ayrıntılara yer verilmeyecek.”