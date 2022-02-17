Altı partinin bir araya geleceği '28 Şubat' toplantısının ayrıntıları netleşiyor

17 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Ahlatlıbel Zirvesi’nin ardından, 28 Şubat’ta altı muhalefet partisi liderinin katılımıyla yapılacak ortak açıklamanın ayrıntıları netleşmeye başladı.

12 Şubat’ta yapılan zirveden çıkan “28 Şubat’ta ortak açıklama yapma” kararının ardından oluşturulan hazırlık komisyonu kapsamında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün önceki gün toplantının ayrıntılarını belirlemek üzere bir araya geldi.

ALFABETİK SIRA

Edinilen bilgiye göre, komisyonda 28 Şubat toplantısının saat 13.30’da, Bilkent Otel Konferans Merkezi’nde yapılması kararlaştırıldı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, vakıf, dernek ve meslek örgüt temsilcisinin davet edileceği toplantıda siyasi partiler için alfabetik sırayla bir oturma düzeni oluşturulacak.

Kamuoyuna açıklanacak metni, altı partinin genel başkan yardımcıları paragraf paragraf okuyacak. Bunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu metni, kamuoyu önünde imzalayacak.

İLK SIRA CHP’NİN

Edinilen bilgiye göre; toplantıda ilk sırada CHP, ikinci sırada DEVA Partisi, üçüncü sırada Demokrat Parti, dördüncü sırada Gelecek Partisi, beşinci sırada İYİ Parti ve altıncı sırada Saadet Partisi yer alacak. Toplantı için hazırlanacak arka fon ve dökümanlarda da partilerin logoları bu sıralamayla yer alacak.

