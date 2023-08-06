Gazeteci Murat Utku, Gezi tutuklusu eşi Çiğdem Mater’in doğum gününde mesajını iletti: 'Dik durma iradesi baki kalacak'

Yayınlanma: 06.08.2023 - 16:50

Güncelleme: 06.08.2023 - 16:53

Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahkum edilerek tutuklanan sinemacı Çiğdem Mater'in bugün doğum günü. Cezaevinde bir yılı aşkın süredir tutuklu olan Mater'in eşi Murat Utku Cumhuriyet TV’ye bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Utku, “Haklı olmanın verdiği dik durma iradesi her zaman baki olacak. Çiğdem bu mesajı iletiyor, biz de sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

“UMARIM EVLİLİK YILDÖNÜMÜNÜ BİRLİKTE KUTLAYABİLİRİZ”

Çiğdem Mater ile ayrı kaldıkları ikinci doğum günü olduğunu söyleyen Utku, “25 Eylül bizim evlilik yıldönümümüz, umarım evlilik yıldönümünü bu sefer birlikte kutlayabiliriz. Ne olursa olsun insan hukuka güvenini yeniden tesis etmek istiyor. Mümkün olan en kısa sürede, bu hukuksuz yargılama sonrasında apar topar mahkeme salonundan alınıp götürülen sevgilimin, Çiğdem’in ve diğer arkadaşlarımızın, şu anda cezaevinde bulunan diğer dostlarımızın bir an evvel serbest kalmalarını bekliyorum. Az önceki telefon görüşmemizde de bunları konuştuk. Onun orada neler yaptıklarıyla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü çok kısıtlı bir alanda çok kısıtlı şartları yaşayarak orada direngen bir şekilde, bize moral vererek yaşamaya devam ediyolar. Bunun bir an evvel özgürlüğe dönüşmesi en büyük umudumuz” diyerek taleplerini aktardı.

“DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE ONA ŞARKILAR SÖYLEDİK”

Doğum gününde cezaevinde Mater’i görmeye giden Utku, yaşananları şöyle anlattı:

“Birlikteydik, arkadaşlarımız dostlarımızla beraberdik, doğum gününü kutlamak için hep birlikte ona şarkı söyledik. Çiğdem 45’e girerken böyle bir durumla karşı karşıya. Çiğdem’i ve diğer arkadaşlarımızı içerde hapsettiler ama bizi de dışarda hapsetmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla o karşılıklı özgürlüğümüzün tadını çıkaramama halini mümkün olan en kısa zamanda gerçekten bir özgürlüğü kucaklayarak yaşamak istiyoruz. Bunları konuştuk. Bu görüş günleri biraz enteresan. Gerek cam arkasından cezaevinde görüştüğümüz zaman, gerek açık görüşlerdeki ayda 1 kere gerçekleştirdiğimiz görüşler sıkıntılı. Diğer cezaevlerine göre daha az görüşebiliyoruz.”

“CEZAEVİNDEKİLERE MEKTUP YAZIN”

25 Nisan 2021’den bu yana tutuklu olan Mater ve diğer tutuklular için çağrıda bulunan Utku, “Geçen bu 15 ayda Çiğdem içeride yoğun bir şekilde okumalara ağırlık verdi. Bir yandan da çok yazıyor. Mektup okumayı çok seviyorlar cezaevinde insanlar, o zarf açma ritüelini mümkün olduğunca fazlalaştırmak lazım. Dolayısıyla buradan seslenmiş olayım: Mektup yazın ve onlara dışarıyı anlatın. Mektupta illa hayatın ne kadar zorlu geçtiğini anlatmak durumunda değiliz zaten biliyoruz bunu ama hayata dair pek çok şeyi konuşmak için mektup önemli. Göndermek isteyenler adresi Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya paylaşım kanallarındaki ‘Free Çiğdem Mater’ ya da ‘Çiğdem Mater’e Özgürlük’ sayfalarının hemen altında bulabilir” ifadelerini kullandı.

“DİK DURMA İRADESİ BAKİ OLACAK”

Bu süreçte yaşadıkları zorlukları aktaran Utku, “Sevdiklerimizden uzak kalmak o kadar önemli ki. Bunun haksız yere olduğunu bildikçe insan gerçekten çok üzülüyor, insanın sabrını zorlayan şeyler oluyor. Bütün bunları yaşarken de biz mümkün olduğunca birarada olmaya, diğer ailelerle omuz omuza olmaya, dimdik durmaya devam ediyoruz. Onları içeride hapsetmeye gayret ettiler ama bizi de dışarda hapsetmeye çalışıyorlar. Biz buna hayır diyoruz. Biz de içeriden gelen o güç iradesini bir biçimde dışarıda sergiliyoruz. Kolay olmuyor ama bunu beceriz ve bu da görülmesi gereken yerler tarafından görülüyor ve anlaşılıyor. Haklı olmanın verdiği dik durma iradesi her zaman baki olacak. Çiğdem bu mesajı iletiyor, biz de sürdüreceğiz” dedi ve Mater’in mesajını dile getirerek sözlerini sonlandırdı.