'Çiğdem Mater ile Sen de Kettılla!' projesi: İlk tarif mercimek köftesi!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:47

Güncelleme: 11.08.2023 - 13:59

Gezi Davası’nda tutuklu olan yapımcı Çiğdem Mater’in “Bir kettle nelere kadir?” yazısından hareketle 'Kettılla projesi' başlatıldı.

Mater'in doğum günü kapsamında arkadaşlarının hayata geçirdiği kampanya çerçevesinde ilk video "Çiğdem Mater'e özgürlük" adlı Youtube hesabından paylaşıldı.

"KISITLI ŞARTLARDA KADINLARIN ÜRETMEYE DEVAM ETTİĞİ..."

Videoya, şu not düşüldü:

"Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kısıtlı şartlarda kadınların üretmeye devam ettiği ve bu üretimin de umuda ve direngenliğe dönüştüğü bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? İlk tarifimiz Mercimek Köftesi… "

"KANTİN LİSTELERİNE SADIK KALDIK"

Mater'in eşi Murat Utku ise, proje ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mücellâ’nın, Mine’nin ve cezaevi’ndeki kadınların tariflerini yazıya döken ve inanılmaz bir hikayeye dönüştüren Çiğdem’in yazdıklarına ve ceza infaz kurumlarının kantin listelerine sadık kaldık."

Mücellâ’nın, Mine’nin ve cezaevi’ndeki kadınların tariflerini yazıya döken ve inanılmaz bir hikayeye dönüştüren Çiğdem’in yazdıklarına ve ceza infaz kurumlarının kantin listelerine sadık kaldık. — murat utku ?? (@muratutku) August 11, 2023

"Kettle It / Kettılla" projesi ile, hapishanedeki olumsuz koşulların gündeme taşınması ve çözüm üretilmesi amaçlanıyorlar.

"BİR KETTLE NELERE KADİR?"

Çiğdem Mater “Bir kettle nelere kadir?” yazısında 15 aydır tutuklu bulunduğu cezaevindeki imkânsızlıklara dikkat çekiyor.

Mater, yazısında kettle ile nasıl Türk kahvesi, börek, tost, patates yemeği, tantuni ve içli köfte yaptıklarını aktarıyor.