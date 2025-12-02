Altın Pusula Ödülü İBB’nin 360° İletişim Modeline

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025 10:22:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katılımcı yönetim anlayışıyla geliştirdiği 360° İletişim Modeli, 23. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde “Yönetişim ve Katılımcılık” kategorisinin sahibi oldu.

Ödül sonrasında konuşan İBB Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Uğur Dağ, başarının tamamen ekip ruhuyla elde edildiğini belirtti.

Dağ, “Bu ödül, kuruma gönül vermiş herkesin ortaya koyduğu ortak emeğin bir sonucudur” dedi.

Dağ, süreçte yer alan tüm yöneticilere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken özellikle Nuri Aslan’ın kararlılığını ve Ekrem İmamoğlu’nun yol göstericiliğini ön plana çıkardı.

16 milyon İstanbullunun desteğinin önemine dikkat çeken Dağ, “Bu kent için çalışan herkes adına aldığımız bir ödül bu” diye konuştu.

Dağ, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Birlikte ürettik; hep birlikte daha iyisini yapacağız.”

