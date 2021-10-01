Altın şamdanlar Sayıştay raporuyla yeniden gündemde
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, meclis gündemine taşıdığı Topkapı Sarayı envanterine kayıtlı olduğu ancak depoda tutulduğu açıklanan altın şamdanlarla ilgili Sayıştay raporundaki tespitlere dikkat çekti. Tanal, "Milli Saraylar yetkilileri, sorumluluğunuzdaki müzelerdeki tarihi eserlerin tamamını usulüne uygun şekilde tabloya kaydedin" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, geçtiğimiz haziran ayında Dolmabahçe Sarayı'nda yer alan iki altın vazonun yerinde olmadığını açıklamıştı. Tanal, konunun Sayıştay raporunda yer almasıyla yeni paylaşımlarda bulundu.
Tanal, 2020 Sayıştay raporlarının yayımlanmasının ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı ve "Topkapı Sarayı’nda depoda olduğunu söylediğiniz altın şamdanları da bir an önce kamuoyuyla paylaşın" dedi.
1? Hatırlarsanız, “96 kilo ağırlığındaki paha biçilmez altın şamdanlar nerede?” diye sorduğum için Milli Saraylar Başkanlığı yönetimi şahsımı hedef almıştı.— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) October 1, 2021
Kanal kanal dolaşıp her şeyi dört dörtlük idare ettiklerini anlatmışlardı. pic.twitter.com/cmvO89kbOU
Tanal, geçtiğimiz aylarda “96 kilo ağırlığındaki paha biçilmez altın şamdanlar nerede?” sorusunu sorduğunu anımsatıp; Sayıştay raporlarında Milli Saraylar yönetiminde bulunan müzelerde sergilenen veya depolarda muhafaza edilen bir kısım tarihi eser ve objelerin kayıtlarının, taşınır mal kayıtları dışında tutulduğunun tespit edildiğini belirtti.
Tanal, "Değerli Milli Saraylar yetkilileri, sorumluluğunuzdaki müzelerdeki tarihi eserlerin tamamını usulünü uygun şekilde tabloya kaydedin" dedi.
'MÜZELERDEKİ TARİHİ ESERLERİN TAMAMINI USULÜNÜ UYGUN ŞEKİLDE TABLOYA KAYDEDİN'
Tanal'ın açıklaması şöyle:
- Hatırlarsanız, '96 kilo ağırlığındaki paha biçilmez altın şamdanlar nerede?' diye sorduğum için Milli Saraylar Başkanlığı yönetimi şahsımı hedef almıştı. Kanal kanal dolaşıp her şeyi dört dörtlük idare ettiklerini anlatmışlardı.
- 2020 yılı Sayıştay raporu yayınlandı. Denetçiler, 'Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan müzelerde sergilenen veya depolarda muhafaza edilen bir kısım tarihi eser ve objelerin kuruma ait taşınır mal kayıtları dışında ayrı kayıtlarının tutulduğunu' tespit etti. Devamında, 'Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 9. maddesinde müzelerde sergilenen taşınırların örnek 3 nolu ‘Müze Defteri’ne kayıt edileceği ve 10. maddesinde de müzedeki eserlerin kayıtlarında örnek 5/A nolu taşınır işlem fişinin kullanılacağının belirtildiği' bilgisi aktarılıyor.
- Değerli Milli Saraylar yetkilileri, sorumluluğunuzdaki müzelerdeki tarihi eserlerin tamamını usulünü uygun şekilde tabloya kaydedin. Topkapı Sarayı’nda depoda olduğunu söylediğiniz altın şamdanları da bir an önce kamuoyuyla paylaşın.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Tanal, TBMM Başkanlığına soru önergesi vererek, Sultan Abdülmecid’den kalma, her biri 46 kilogram olan som altından 2 vazonun nerede olduğunu sormuştu. Tanal'ın iddiaları üzerine Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan, “Tanal'ın sosyal medyasında paylaştığı şamdan olan o eserler, Dolmabahçe Sarayı’nın kapısından hiçbir zaman girmedi. O eserler, Topkapı Sarayı’nın envanterine kayıtlı. O eserler Fatih Köşkü'nde bundan 6 yıl önce sergileniyordu. Ancak Fatih Köşkü’nün Marmara Denizi’ne doğru kaymasıyla başlatılan restorasyon çalışmalarıyla, o eserler depolara indirildi” açıklamasında bulunmuştu.
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