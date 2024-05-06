Altınok ‘10 milyon lira’ demişti: Keçiören Belediyesi’nin 1.7 milyar borcu varmış!

31 Mart yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mesut Özarslan, önceki dönemden kalan belediye borcunu açıkladı. Özarslan, “Belediyemizin borcunu geldiğimiz günden beri noktası virgülüne kadar hesaplattık. 1 milyar 755 milyon 519 bin 103.73 TL Keçiören Belediyemizin birebir borcu bulunmaktadır” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 17:24
Altınok ‘10 milyon lira’ demişti: Keçiören Belediyesi’nin 1.7 milyar borcu varmış!
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31 Mart yerel seçimlerinde Ankara’nın Keçiören Belediyesi, AKP’den CHP geçmiş, Keçiören’in eski belediye başkanı Turgut Altınok, belediyeyi 10 milyon TL borç ile devrettiğini açıklamıştı. 

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise belediyenin borcunu 1 milyar 755 milyon 519 bin 103.73 TL olarak açıkladı.

Özarslan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Belediyemizin borcunu geldiğimiz günden beri noktası virgülüne kadar hesaplattık. Ve bugün itibarıyla da borçları bütün halkımızın bilgisi olması amacıyla hem belediye binamızda, hem kalede, hem şelalede, hem billboardlarda Keçiören'imizin her yerinde görebilir insanlar kalem kalem. Ve bunun sonucunda noktası virgülde kadar okuyorum; 1 milyar 755 milyon 519 bin 103,73 TL Keçiören Belediyemizin birebir borcu bulunmaktadır. Bir önceki Belediye Başkanımız Sayın Turgut Altınok Beyefendi maalesef talihsiz bir açıklama yaptı. 10 milyon bir borçla devrettiğinden bahsediyor. Biz de kendisinin de geçmiş dönemde altında çalışan insanların yanlış bir bilgiler verdiği konusunda kendisini uyarıyor, bizim asmış olduğumuz tabelaları ve bildirimleri iyi incelemesini istiyoruz. Sonuç itibarıyla borcumuz bellidir. Bunları didaktik olarak noktası, virgülüne kadar açıklamış bulunmaktayız.

Bizim işimiz gücümüz Keçiören olacak. Biliyorsunuz halkımızla her gün kucaklaşıyoruz. Projelere başladık. Çöp sorununu halletmeye başladık. İnsanlığa hizmetin olduğu bir belediyecilik için her gün çalışıyor, didiniyoruz. Keçiören'in vicdan olmaya çalışıyoruz.”


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