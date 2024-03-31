Turgut Altınok'tan ilk açıklama: 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız'

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama geldi. Altınok “Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 22:16
Turgut Altınok'tan ilk açıklama: 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız'
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarının ardından açıklamada bulundu. 

Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AKP Ankara İl Başkanlığı'ndan ayrılırken, “Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


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