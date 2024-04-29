‘Mülk Allah’ın, biz emanetçiyiz’ demişti: Ankara’nın diğer yarısı Altınok’un oğlu ve gelininmiş!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:44

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:44

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde mal varlığını açıklamasının ardından gözler, AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'a çevrilmişti. Altınok, bu yöndeki talepleri başlangıçta "Mülk Allah'ın, biz emanetçiyiz" sözleriyle savuşturmaya çalışmış olsa da, kamuoyunun artan baskısı sonrasında mal varlığını açıklamak mecburiyetinde kalmıştı.

Altınok'un açıkladığı mal varlığında çocuklarının üzerine kayıtlı taşınmazlar bulunmuyordu. Öte yandan, Altınok banka hesaplarındaki durumu ve emtia, döviz cinsi varlıklarını da kamuoyuna sunmamıştı.

Üstelik Altınok'un kardeşi Hacı Altınok ile birlikte ortak olduğu Antalya'nın Aksu mevkiinde yaklaşık 600 dairelik inşaat projesi de mal varlıkları arasında sunulmamış, söz konusu tapuları canlı yayınında gazetemiz yazarı Murat Ağırel açıklamıştı.

ORTAYA ÇIKTI

Altınok'un 1984 doğumlu oğlu Hacı Mehmet Altınok ve 2012 yılında dünya evine girdiği eşi Sezin Altınok'a ait taşınmazlar, Turgut Altınok'un mal varlıkları listesine neden çocuklarını dahil etmediğini açıklıyor.

HalkTV’den Mustafa Balcı'nın haberine göre, Ankara Çankaya'da bulunan 140 villalık Mavi Ladin Sitesi'nde bir adet villası bulunan Hacı Mehmet Altınok'un bu taşınmazının piyasa değeri 20 milyon liranın üstünde. Altınok'un Polatlı'da 2 adet tarlası ve Ankara Yenimahalle'de İstanbul yolunun hemen üzerinde bulunan bir de büyük arsası bulunuyor.

Ancak listenin en dikkat çeken bölümü Hacı Mehmet Altınok'un eşi, bir başka deyişle Turgut Altınok'un gelini Sezin Altınok'un üzerinde bulunan taşınmazlarda.

Sezin Altınok'un, hisse paydası değişmekle birlikte Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Güdül, Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde çok sayıda arsaları, apartmanları, tarlaları ve daireleri bulunuyor.

Sezin Altınok'un tapularında pay sahibi olduğu taşınmazlar şu şekilde:

- Çankaya ilçesi Beytepe mahallesinde bulunan 3 katlı bir bina ve arsası

- Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde 32 büro ve 9 dükkanın bulunduğu ve inşaatı devam eden taşınmaz- Pursaklar ilçesinde Göksel Sitesi'nin bitişiğinde bulunan 2 bin metrekarelik arsa

- Pursaklar ilçesinde Göksel Sitesi'nde bir daire

- Keçiören ilçesi Çiçekli mahallesinde bir daire

- Güdül ilçesi Güneyce mahallesinde 12 bin metrekarelik bir tarla

- Etimesgut ilçesi Yapracıkköyü Mahallesi'nde 27 bin, 23 bin ve 10 bin metrekarelik 3 arsa

- Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde bir apartman ve arsası

- Etimesgut ilçesi Elvanköyü Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik bir arsa

- Etimesgut ilçesi Elvanköyü Mahallesi'nde 220 bin metrekarelik bir arsa

- Etimesgut ilçesi Bağlıcaköyü Mahallesi'nde 49 bin metrekarelik bir arsa

- Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 3 apartman ve arsası