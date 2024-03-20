Zincirlikuyu’da 'senin yüzünden metrobüse binemedim' kavgası
Zincirlikuyu metrobüs durağında bekleyen bir kişi, önündeki kişinin aracın dolu olduğunu öne sürerek binmemesi nedeniyle, kendisi de aracı kullanamadı. Yurttaş, "Senin yüzünden metrobüse binemedim" diyerek önündeki kişiye saldırdı.
Şişli Zincirlikuyu metrobüs durağında sabah saatlerinde kavga çıktı. İddiaya göre en önde bekleyen bir yolcu, metrobüsün dolu olduğunu söyleyerek araca binmedi. Ardından arkasında duran diğer yolcu ise önde bekleyenlerden dolayı metrobüsü kullanamadı. Bunun üzerine iki vatandaş arasında kavga çıktı. Kavganın büyüdüğünü fark eden diğer yolcular ise araya girerek tartışmayı güçlükle sonlandırdı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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