Zincirlikuyu’da 'senin yüzünden metrobüse binemedim' kavgası

Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:08

Güncelleme: 20.03.2024 - 11:08

Şişli Zincirlikuyu metrobüs durağında sabah saatlerinde kavga çıktı. İddiaya göre en önde bekleyen bir yolcu, metrobüsün dolu olduğunu söyleyerek araca binmedi. Ardından arkasında duran diğer yolcu ise önde bekleyenlerden dolayı metrobüsü kullanamadı. Bunun üzerine iki vatandaş arasında kavga çıktı. Kavganın büyüdüğünü fark eden diğer yolcular ise araya girerek tartışmayı güçlükle sonlandırdı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.