Ormanlık alanda havan topu mermisi bulundu!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:31

Güncelleme: 23.10.2024 - 16:31

Bolu'da Hamzabey köyü çevresindeki ormanlık alanda mantar toplayanlar, havan topu mermisi buldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Havan topu mermisinin bölgede bulunan askeri birliklerin atış taliminde kullanılan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine kayıtlı eski bir havan topu mühimmatı olduğu tespit edildi.

Ekipler, bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından havan topu mermisini kontrollü şekilde imha etti.