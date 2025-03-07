Altyapı çalışmasında toprak altında kalan tesisatçı öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan tesisatçı hayatını kaybetti.

Altyapı çalışmasında toprak altında kalan tesisatçı öldü
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AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:47

Mezopotamya Mahallesi'nde gerçekleştirilen kanalizasyon çalışması esnasında toprak kayması meydana geldi.

O sırada tesisat işi yapan Vedat O. (26) toprak altında kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle toprak altında çıkarılan Vedat O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Etiketler: #mardin #tesisat #altyapı çalışması

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