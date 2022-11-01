Altyapı çalışmasında toprak kaydı: İşçi göçük altında kaldı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, altyapı çalışmasında toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Gazi Caddesi'nde elektrik şirketi ekipleri tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında kazılan çukurda çalışan Hakan Cemal Atlı, kayan toprağın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçi, çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Atlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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