Ahlatlıbel sonrası Mogan Zirvesi: Amaç ortaklığı tabana yaymak

19 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven, Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Gülnur Hayran, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk önceki gün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gölbaşı’ndaki Mogan Tesisleri’nde bir araya geldi.

ORTAK AFİŞ VE BROŞÜR

Edinilen bilgilere göre, toplantıda Ahlatlıbel Zirvesi’nde altı liderin verdiği ortak görüntünün anlamının partilerin tabanlarına da anlatılması gerektiği konuşuldu.

İl başkanlarının toplantıda, “Altı siyasi partinin liderleri ülkenin geleceğine sahip çıkmak için bir araya geldi. Bizler de il başkanları olarak genel başkanlarımızın aldığı inisiyatifi devam ettirmek için teşkilatlarla çalışmalıyız. Bu ruhu partilerin tabanına da anlatmalıyız” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

Parti örgütlerinin, farklı parti üyelerinden oluşan karma çalışma gruplarıyla, 28 Şubat’ta açıklanacak metni ortak saha çalışmalarıyla yurttaşlara anlatabileceği de belirtildi. Ayrıca partilerin “ortak afiş veya broşür gibi çalışmalar da yapabileceği” kaydedildi.

SANDIK DA GÜNDEMDE

Öte yandan toplantıda sandık güvenliği konusuna da ağırlık verildiği öğrenildi.

Başkanlar, “hangi sandıkta kimin ne kadar temsilcisi olduğunu”, “seçim sürecinde bu konuda yapılacak işbirliğinin ana çerçevesini” değerlendirdi. Başkanların “sandık güvenliğine önem verilmesi gerektiğini ve hiçbir sandığın boş kalmaması için birlikte örgütlenilmesi gerektiğini konuştuğu” kaydedildi. Sandıklara sahip çıkarken de ortak bir anlayışın izleneceği öğrenildi.