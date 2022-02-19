Ahlatlıbel sonrası Mogan Zirvesi: Amaç ortaklığı tabana yaymak
Muhalefet liderlerinin ‘Ahlatlıbel Zirvesi’nde buluşmasının ardından, partilerin Ankara il başkanları da ‘Mogan Zirvesi’nde buluştu.
CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven, Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Gülnur Hayran, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk önceki gün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gölbaşı’ndaki Mogan Tesisleri’nde bir araya geldi.
ORTAK AFİŞ VE BROŞÜR
Edinilen bilgilere göre, toplantıda Ahlatlıbel Zirvesi’nde altı liderin verdiği ortak görüntünün anlamının partilerin tabanlarına da anlatılması gerektiği konuşuldu.
İl başkanlarının toplantıda, “Altı siyasi partinin liderleri ülkenin geleceğine sahip çıkmak için bir araya geldi. Bizler de il başkanları olarak genel başkanlarımızın aldığı inisiyatifi devam ettirmek için teşkilatlarla çalışmalıyız. Bu ruhu partilerin tabanına da anlatmalıyız” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.
Parti örgütlerinin, farklı parti üyelerinden oluşan karma çalışma gruplarıyla, 28 Şubat’ta açıklanacak metni ortak saha çalışmalarıyla yurttaşlara anlatabileceği de belirtildi. Ayrıca partilerin “ortak afiş veya broşür gibi çalışmalar da yapabileceği” kaydedildi.
SANDIK DA GÜNDEMDE
Öte yandan toplantıda sandık güvenliği konusuna da ağırlık verildiği öğrenildi.
Başkanlar, “hangi sandıkta kimin ne kadar temsilcisi olduğunu”, “seçim sürecinde bu konuda yapılacak işbirliğinin ana çerçevesini” değerlendirdi. Başkanların “sandık güvenliğine önem verilmesi gerektiğini ve hiçbir sandığın boş kalmaması için birlikte örgütlenilmesi gerektiğini konuştuğu” kaydedildi. Sandıklara sahip çıkarken de ortak bir anlayışın izleneceği öğrenildi.
İlgili Haberler
- Orhan Bursalı'dan 6 muhalefet liderinin buluşmasına: 'Dağ fare doğurdu'
- Güçlendirilmiş parlamenter sistem: 28 Şubat'ta mutabakat metnini açıklayacak olan muhalefetin yol haritası nasıl şekillenecek?
- Altı muhalefet partisinin 28 Şubat’ta yapacağı açıklamanın ayrıntısı belli oldu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Çeşme'deki Namık Kemal İlkokulu için tehlike çanları
- Muğla'da 5 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi
- Batur: Cumhuriyeti'in fabrika ayarlarına dönmemiz lazım
- Sürücüsüz Buca Metrosu, 400 bin kişi taşıyacak
- Efeler'de 4'üncü kitap kafe açıldı
- Ege'de yağışlar yüzde 27 arttı
- Depremzedelerin çadır nöbeti başlıyor
- Vitrindekiler...
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun düşünce dünyası
- Korkunç general mi büyük dahi lider mi?