Amasra maden ocağındaki ihmaller, Emniyet’in fezlekesine yansıdı: ‘Daha çok kömür’ diye canlar gitti

11 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Bartın Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ndeki maden ocağında 14 Ekim’de yaşanan, 42 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin il Emniyet müdürlüğünce hazırlanan ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan 270 sayfalık fezlekenin detayları ortaya çıktı. Fezlekede, patlamayla ilgili 350 kişinin ifadeleri ile denetim raporlarının sonuçlarına yer verildi.

Fezlekede, yapılacak denetlemelerden önce işlekmeye haber geldiği ve bu nedenle sağlıklı bir denetlemenin yapılmadığına dikkat çekilirken göstermelik önlemler alındığına vurgu yapıldı.

"CİDDİYE ALMADILAR"

Ocak içerisindeki havalandırma sisteminde arızaların bulunduğu ve tamiratın zamanında yapılmadığı da belirtilirken vardiyalarda görevli mühendis ve şef statüsündeki personelin ocağa inmedikleri halde inmiş gibi gösterildikleri durumlara işaret edildi.

Fezlekenin genel değerlendirme kısmında ise “Tehlikenin kol gezdiği ve iş güvenliğinin en üst seviyede tutulmasını gerektiren maden sektöründe her türlü metan yükselmesinin takip değerlendirmeye ve analize tabi tutulması gerekirken sıradan bir olay gibi karşılandığı görülmektedir” ifadeleri yer aldı.

VERİLMEYEN EĞİTİME IMZA ATTIRMIŞLAR

Hazırlanan fezlekede, üretimin yapıldığı maden ocağında giriş kaydı olduğu halde çıkış kaydı olmayan personellerin bulunduğu ya da giriş kaydı olmayan personelin çıkış kaydı olduğu belirtilerek “İş güvenliği kapsamında zafiyet oluşturduğu ve hangi personelin ocağa girip çıktığı konusunda yeterli denetimin olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Dosyada, ölen maden işçisinin eşine söylediği ifadelere de yer verildi. İşçinin, eşine oksijen maskesi takma eğitimini almadıkları halde kâğıt üzerinde eğitim almış gibi gösterilerek belge imzalatıldığına dikkat çekildi. Fezlekede yer alan ifadelere göre yaralı kurtulan bir madenci ise kendisine en son eğitimin 3.5 yıl önce işe girdiğinde verildiğini, bir daha meslek içi eğitim verilmediğini belirtti. Maden işçisi ayrıca olay anında oksijen tüpünü deneme yoluyla kullandığını söyledi.

"MÜDÜR YARDIMCISI YERALTINA HİÇ İNMEDİ"

Amasra Kömür İşletmeleri Müessesesinin genel işleyişine bakıldığında, ihmaller zincirinden bahsetmenin mümkün olduğu belirtilen fezlekede, şu ifadelere yer verildi: “Kural ihlallerinin yaygınlığı ve denetimsizliğin tüm işletmeyi uzunca bir süredir disiplinsiz bıraktığı, özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından bir vurdumduymazlığa sürüklediği anlaşılmıştır. Personelin yetkin ve norm kadroya uygun olmaması, hatta müessesede 43 yıldır görevli olan müdür yardımcısının iş hayatı boyunca yer altına hiç girmediğini beyan etmiş olması ve benzeri birçok konu, ihmaller zincirini oluşturmuştur. Ayrıca yönetimsel zafiyet ve ihmalin en risk oluşturan kısmı ise iş güvenliği için gerekli analizlerin yapılmamasıdır ve yaşanan patlama olayını kaçınılmaz kılmıştır.”