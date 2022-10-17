Amasra'da yaşanan maden faciasının acısı dinmemişken AKP’li vekil ve yöneticiler düğüne gitti

17 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Maden faciası sonrası tüm Türkiye yasa bürünürken AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve AKP’li yöneticiler düğüne gitti.

Erim, AKP Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve partililer, ilk olarak Nazilli Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Hüdai Tosun’un oğlunun düğününe katıldı. AKP’liler daha sonra da Durmuş-Canan Beşli çiftinin oğlunun sünnet törenine gitti. Erim ve partililer, düğünde çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.