Amasra'daki ‘işçilerin ailelerine maddi destek’ sözüne hatırlatma: Önce Soma ödensin
Amasra’daki maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerine maddi destek verilmesine karşılık CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Soma faciası sonrasıda verilen ancak yerine getirilmeyen sözleri hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Amasra’daki maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerine maddi destek verilmesi kararlaştırıldı. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, üzerinden 8 yıl geçen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasına işaret etti.
Bakırlıoğlu, “Verdiğim soru önergesine gelen cevapta, Soma’daki Eynez kömür ocağının ruhsat sahibi olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) aleyhine aileler için 682 dava açıldığı, yargılama süreci devam ettiği için tazminat alamayan aile sayısının 194 olduğu belirtilmişti. Soma’da yaşananlar Bartın’da yaşanmasın” dedi.
Somanın ardından da benzer açıklamalar yapıldığını anımsatan Bakırlıoğlu, “Yardımlarla günü kurtardılar fakat aileler işi mahkemeye taşıdıklarında hem iktidarın hem de TKİ’nin tavrı değişti. 301 madencinin ölümünden sorumlu olduklarını unutup ailelere karşı mücadeleye giriştiler. Yargılamayı uzatmak için ellerinden geleni yaptılar. İktidar mağdur ailelere karşı gerçekten samimiyse bir an önce yıllardır süren bu mağduriyeti gidersin” dedi.
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