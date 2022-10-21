Selvi Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu, Amasra'da yaralanan madencilerin yakınlarını İstanbul'da hastanede ziyaret etti

21 Ekim 2022 Cuma, 00:02

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada en az 41 madencimiz hayatını kaybetmişti.

İlk belirlemelere göre facianın sebebi grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz). İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, tesis patlamadan 10 gün önce denetlendiği de öğrenilmişti.

SELVİ KILIÇDAROĞLU VE CANAN KAFTANCIOĞLU, MADENCİ YAKINLARINI İSTANBUL'DA HASTANEDE ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı, tıp hekimi Canan Kaftancıoğlu, 14 Ekim günü Bartın Amasra’daki maden faciasında yaralanan altı maden emekçisinin yakınlarını bu akşam İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu, yaralı madencilerin yakınlarıyla sohbet etti.