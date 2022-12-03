Muğla’da Akbelen ormanı davasında ‘yürütmeyi durdurma’ kararı kaldırıldı, çevreciler tepkili: "Bu baskılar bizi yıldıramaz"

03 Aralık 2022 Cumartesi, 17:25

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı’nın Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesi kararına karşı İkizköylülerin mücadelesi sürüyor.

İkizköylüler, ormanı YK Enerji'ye tahsis eden bakanlık kararına karşı çıkarak karşı dava açmış ve bölgede üçüncü bilirkişi keşfi yapılmıştı. Çıkan bilirkişi keşfi raporunun ise "bilimsellikten uzak" olduğunu söyleyen İkizköylüler, rapora itiraz etmiş ve raporu hazırlayan bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINI KALDIRDI

Muğla 1. İdare Mahkemesi ise üçüncü bilirkişi raporuna dayanarak geçen ağustos ayında verdiği ‘yürütmeyi durdurma’ kararını kaldırdı.

Kararı ANKA Haber Ajansı’na değerlendiren İkizköy Çevre Komitesi ve Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) Derneği Başkanı Necla Işık, şunları söyledi:

Akbelen Ormanı’mızı korumak için çıktığımız bu uzun, zorlu yolda 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanı Yeniköy Kemerköy şirketine Akbelen Ormanı’nın ruhsat iznini devretmiştir, parayla satmıştır. Biz de buna karşı dava açtık. Akbelen Ormanı'nda üç kez bilirkişi keşfi yapıldı ve maalesef üçüncü bilirkişi keşfinde, bilirkişilerin bütün raporları kötü çıktı. Üçüncü bilirkişi keşfinde bilirkişilere, Akbelen Ormanı’nın içindeki zeytinlikleri, Akbelen Ormanı'nın bizim için ne anlama geldiğini, gerek suyla gerekse burada bize nefes oluşuyla anlatarak gösterdik. Görüyoruz ki ne demek istediğimizi anlatamamışız. Gelen kötü rapor sonucunda yine üzülerek söylüyorum ki geçtiğimiz yangın zamanında bu şirket ormanımıza girerek kesim yapmış, 100'ün üzerinde ağaç kesmiş ve bunları ifşa ettikten sonra da yine jandarma ve kolluk güçlerinin müdahalesiyle alandan atılmıştık. Bunun ardından da yürütmeyi durdurma kararı almıştık. Bu kötü gelen raporla birlikte mahkeme maalesef yürütmeyi durdurma kararını kaldırmış bulunuyor.

"BU MÜCADELEDEN DE ZEYTİNLERİMİZDEN DE VAZGEÇMEYECEĞİZ"