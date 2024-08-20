Amasya Valiliği'nden 'köpeğe eziyet' açıklaması: 'Şüpheli yakalandı'

Yayınlanma: 20.08.2024 - 09:51

Güncelleme: 20.08.2024 - 09:51

Bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, köyde kamyonetin arkasına bağlı köpeğin uzun süre sürüklendiği görülüyor.

Olayı kaydeden kişi, tepki gösterdiği kamyonet sürücüsüne defalarca "Köpeğe eziyet değil mi?" sorusunu yöneltiyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Amasya Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada, “Suluova ilçemizde bir köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli E.A. yakalanarak hakkında gerekli tahkikata başlanmıştır. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda şüpheliye gerekli idari yaptırım da uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.



