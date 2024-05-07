Amasya’da 100 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu: Yangın 4 binaya da sıçradı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 07:37

Güncelleme: 07.05.2024 - 07:37

Edinilen bilgiye göre, Sultan II. Bayezid Cami’nin bulunduğu Hacı İlyas Mahallesi’nde çevresinde otellerin olduğu yaklaşık 100 yıllık konakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN, BAŞKA BİNALARA DA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyüp 2 katlı tarihi konağa yayılan alevler çevredeki 4 binaya da sıçradı. Yangının bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi’ne ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri, AFAD ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine diğer ahşap evleri boşalttı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

18 araç ve 130 personelle müdahale edilen yangının diğer tarihi konaklara sıçramadan kontrol altına alındığını açıklayan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, “Sultan II. Bayezid Camimizin yanındaki tarihi konakların birinde yangın çıktı. 4 binaya sirayet ederek yayıldı. Şu saat itibariyle kontrol altına alınmış durumda. Şu saat itibariyle herhangi bir ölü, yaralı bilgisi gelmedi. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz, kontrol altına alındı yangın" diye konuştu.

Görüştüğü yurttaşların bir patlama sesi duyduklarına değinen Vali Doruk, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Bekdemir İşbilir ve Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da söndürme çalışmalarını takip etti.