Amasya’da 68 maden işçisinin ölümüyle sonuçlana facianın 32. yıldönümü
Merzifon’un Kayadüzü köyündeki madende grizu patlaması sonucunda 68 işçi öldü. Facianın 32. yıldönümünde maden işçileri anıldı.
Amasya’da 1955’te açılan Yeni Çeltek Kömür İşletmesi’nde 7 Şubat 1990’daki grizu patlamasında 68 işçi öldü. Facianın 32. yıldönümünde maden işçileri anıldı.
Tarih: 7 Şubat 1990. 141 maden işçisi Merzifon’un Kayadüzü köyündeki madene indi. İşçiler yerin 3 bin metre altındaydı. Büyük bir patlama meydana geldi. 68’i yaşamını yitirdi. 68 madenciden 65’inin cesedi madenden çıkarılırken Veli Topuz, Selman Meç ve Muharrem Baba ismindeki işçilerin cesetleri göçükte kaldı. Facianın 32. yıldönümünde Kayadüzü Köyü’nde işçiler anıldı.
Babası Nusret Akgül ile kayınbiraderleri Hamza Meç ve Ali Meç’in cenazelerinin çıkarıldığını, diğer kayınbiraderi Selman Meç’in ise ocaktan çıkarılamadığını söyleyen Fatma Meç, “Selman Meç toprak altında. Çünkü ‘kapandı’ dediler. Soma’daki gibi ihmal ettiler. Bir senelik evliydim. Hepsini birden kaybettim” dedi. Yaralı kurtulan 19 yıllık madenci Aslan Özdemir, “Grizu patlaması o kadar yüksek sesti ki kulaklarımız kapandı, gözlerimiz kör oldu. Ekmek parası ne yapacaksın” diye konuştu.
CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi maden kazalarının ortak yanının “örgütsüzlük, taşeronluk ve denetimsizlik” olduğunun altını çizdi.
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