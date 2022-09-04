Amasya'da birlikte yaşadığı eşi ve oğlunu öldüren erkek yakalandı

04 Eylül 2022 Pazar, 16:57

Amasya'da koyunculuk yaparak geçimini sağlayan Kadir Y. (51), tartıştığı dini nikahlı eşi Sunay Aslan Kaya (47) ve üvey oğlu Anıl Kadir Babal’ı (19) tabancayla vurdu. Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanlar içindeki anne ve oğlunun cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cenazeler daha sonra defnedilmek üzere Samsun’a gönderildi. Sunay Aslan Kaya’nın önceki evliliğinden olan diğer oğlunun da Samsun’dan gelen yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

Kaçan katil zanlısını yakalamak için bölgeye sevk edilen jandarma komando ekiplerinin çalışmaları sonuç verdi. Bölgedeki dağlık arazide ve çevre köylerde arama yapan ekipler Kadir Y.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan katil zanlısı daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.