Amasya'da birlikte yaşadığı eşi ve oğlunu öldüren erkek yakalandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) tabanca ile öldürüp kaçan Kadir Y. (51) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
04 Eylül 2022 Pazar, 16:57
Amasya'da birlikte yaşadığı eşi ve oğlunu öldüren erkek yakalandı
Abone Ol google-news

Amasya'da koyunculuk yaparak geçimini sağlayan Kadir Y. (51), tartıştığı dini nikahlı eşi Sunay Aslan Kaya (47) ve üvey oğlu Anıl Kadir Babal’ı (19) tabancayla vurdu. Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanlar içindeki anne ve oğlunun cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cenazeler daha sonra defnedilmek üzere Samsun’a gönderildi. Sunay Aslan Kaya’nın önceki evliliğinden olan diğer oğlunun da Samsun’dan gelen yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

Kaçan katil zanlısını yakalamak için bölgeye sevk edilen jandarma komando ekiplerinin çalışmaları sonuç verdi. Bölgedeki dağlık arazide ve çevre köylerde arama yapan ekipler Kadir Y.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan katil zanlısı daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


amasya silah silahlı saldırgan silahlı kavga kadın cinayeti

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler