Eşini, kızını ve kuzenini katleden erkek tutuklandı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:05

Gaziosmanpaşa’nın Sarıgöl Mahallesi’nde, geçen cuma günü saat 00.40’ta Korkut Gezici isimli erkek; evinde önce evli olduğu Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdü daha sonra ise kızı Muazzez Gezici'yi aynı silahla yaraladı.

Evden kaçan Gezici daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muazzez Gezici de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısı Korkut Gezici’nin yakalanması çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Gezici, Gaziosmanpaşa’da olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gezici, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.