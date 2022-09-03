Eski eşini katledip, intihara kalkışan erkek öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolmuş durağında tartıştığı eski eşi Fadime Cuma'yı (40) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Kahraman Çetinkaya (41), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda 2 Eylül Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kahraman Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan eski eşi Fadime Cuma’yı, işe gitmek için dolmuş beklerken gördü.
BAŞINDAN VURDU
Dolmuş durağında bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çetinkaya, belindeki tabancayı çekip Fadime Cuma'yı başından vurdu. Kahraman Çetinkaya, bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalelerini yaptığı Cuma ve Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fadime Cuma, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
3 ÇOCUKLARI VARMIŞ
Yoğun bakımda tedaviye alınan Kahraman Çetinkaya da bugün sabaha karşı öldü. Fadime Cuma ve Kahraman Çetinkaya’nın 2 yıl önce boşandığı ve 3 çocukları olduğu ifade edildi.
Fadime Cuma’nın bugün ikindide ilçede toprağa verileceği belirtildi.
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