Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Amasya’da jandarma ekiplerinin yaptığı aramada çeşitli uyuşturucu maddeler bulunan araçtaki 4 şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:20
Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda C.Z, E.B, V.P ve H.F.K isimli şahısların Ankara’dan uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine istinaden şüphelilerin kullandığı araçta uyuşturucu madde arama köpeği Puslu ile rama yapıldı.

33 gram metamfetamin, 110 extacy, 2 gram bonzai, 14 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tespit edilerek el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutukladığı bildirildi.


amasya haberleri uyuşturucu haberleri

İlgili Haberler

Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Amasya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Amasya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Amasya'da otobüs yolcusunun üzerinden 12 parça külçe altın çıktı

Amasya'da otobüs yolcusunun üzerinden 12 parça külçe altın çıktı
Amasya’da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

Amasya’da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TOKİ Başkanı Bulut'tan hak sahibi yurttaşa yumruk: 'Hak arama özgürlüğüne saldırı'

TOKİ Başkanı Bulut'tan hak sahibi yurttaşa yumruk: 'Hak arama özgürlüğüne saldırı'
FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!

FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!
‘Rantçı ekip’ kaybettirecek...AKP’liler İstanbul’da parti içindeki ‘ekipleşmeden’ kaygı duyuyor

‘Rantçı ekip’ kaybettirecek...AKP’liler İstanbul’da parti içindeki ‘ekipleşmeden’ kaygı duyuyor
İsmail Kartal olaylı maçı anlattı: ‘Futbolcum o saldırıda…’

İsmail Kartal olaylı maçı anlattı: ‘Futbolcum o saldırıda…’
CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü ifade verdi

CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü ifade verdi
ASELSAN, Türkiye’nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS’ı geliştirdi!

ASELSAN, Türkiye’nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS’ı geliştirdi!
Yatırımcılar dikkat... Gram altın zirve tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 18 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Gram altın zirve tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 18 Mart 2024 altın fiyatları...
Borsa güne 0,18 düşüşle başladı

Borsa güne 0,18 düşüşle başladı