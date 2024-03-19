Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Amasya’da jandarma ekiplerinin yaptığı aramada çeşitli uyuşturucu maddeler bulunan araçtaki 4 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda C.Z, E.B, V.P ve H.F.K isimli şahısların Ankara’dan uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine istinaden şüphelilerin kullandığı araçta uyuşturucu madde arama köpeği Puslu ile rama yapıldı.
33 gram metamfetamin, 110 extacy, 2 gram bonzai, 14 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tespit edilerek el konuldu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutukladığı bildirildi.
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