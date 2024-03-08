Amasya’da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrildi. Yürekleri ağızlara getiren kazada sürücü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 17:41
Amasya’da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Tokat’ın Erbaa ilçesinde akaryakıt taşıyan Hasan Başara’nın kullandığı 60 KD 067 plakalı tanker, Amasya’nın Taşova ilçesinde Boraboy kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak alana devrildi.

İçinde 3bin400 litre akaryakıt bulunan yakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ambulansla Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanmasından endişelenen tankerdeki yakıt toprak zemine döküldü. İtfaiye ekipleri yanmaya karşı soğutma çalışması da yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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