Amasya'da iki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!

Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'da iki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 11:10

Amasya'nın Taşova ilçesinde Dörtyol köyü mevkiinde, H.P.'nin (56) kullandığı otomobil ile M.E. (37) idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerden M.E. ile aracındaki K.E. (36) ve A.T.E. (2) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #amasya #kaza #otomobil #yaralı

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