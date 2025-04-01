Amasya'da iki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!
Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde Dörtyol köyü mevkiinde, H.P.'nin (56) kullandığı otomobil ile M.E. (37) idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerden M.E. ile aracındaki K.E. (36) ve A.T.E. (2) yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak için insanlık dışı sözler
- Ferhat Göçer: 'Yetkilileri defalarca uyardım'
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- DBL Entertainment'in sahibinden 'zorunlu' açıklama!
- Trevor Noah'ın gösterisi iptal edildi
- Özel'den İBB'ye 'kayyum' iddiası!
- CHP'den tepki gecikmedi!
- Bahçeli'den dikkat çeken 'Volkan Konak' paylaşımı
- MHP'den, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama
- 'Seçim yapma vakti gelmiştir'