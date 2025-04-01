Ters yönden giden motosiklet kazaya neden oldu!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 09:50

Güncelleme: 01.04.2025 - 09:50

Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre; motosiklet sürücüsü A.Ö. ters yönden giderken H.İ.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırıma düşerken, otomobil de yol kenarında bulunan boş araziye girerek durabildi. Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motor sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.