Ters yönden giden motosiklet kazaya neden oldu!

Nevşehir'de ters şeritten giden motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Ters yönden giden motosiklet kazaya neden oldu!
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İHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 09:50

Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre; motosiklet sürücüsü A.Ö. ters yönden giderken H.İ.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırıma düşerken, otomobil de yol kenarında bulunan boş araziye girerek durabildi. Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motor sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #kaza #motosiklet #Nevşehir #ters yön

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