Hapşırınca araç kontrolden çıktı: Kaza yaptı!

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsünün, "Hapşırınca direğe çarptım" dediği bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:29
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Eyüp Deniz’in kullandığı şehir içi midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarptı.

Direğin çarpma sonucu devrilmesi nedeniyle sokak karanlığa bürünürken midibüs sürücüsünün olay yerine gelen yurttaşlara "Hapşırınca direksiyon hakimiyetini kaybettim ve direğe çarptım" dediği bildirildi.

Midibüs çekici vasıtasıyla kaldırılırken devrilen aydınlatma direği görevliler tarafından kaldırıldı.


Antalya araç aydınlatma direği kaza

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