Amasya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5'i öğrenci 7 yaralı!

Amasya'da öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:44
Amasya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5'i öğrenci 7 yaralı!
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Mustafa G. idaresindeki otomobil, Çorum-Merzifon karayolu Çaybaşı mevkisinde, Hüseyin A.'nın kullandığı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile minibüste bulunan 5 öğrenci, sağlık ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


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