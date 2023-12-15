Amasya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5'i öğrenci 7 yaralı!
Amasya'da öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Mustafa G. idaresindeki otomobil, Çorum-Merzifon karayolu Çaybaşı mevkisinde, Hüseyin A.'nın kullandığı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile minibüste bulunan 5 öğrenci, sağlık ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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