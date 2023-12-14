Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:31

Güncelleme: 14.12.2023 - 17:36

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyü yakınlarında minibüs ile otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Demirköy ile Pınarhisar ilçelerinin yolu kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.