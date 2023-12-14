Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kırklareli’nde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrasında tekrar trafiğe açıldı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyü yakınlarında minibüs ile otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
9 KİŞİ YARALANDI
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Demirköy ile Pınarhisar ilçelerinin yolu kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.
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