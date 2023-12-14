Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kırklareli’nde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrasında tekrar trafiğe açıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:31
Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyü yakınlarında minibüs ile otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Demirköy ile Pınarhisar ilçelerinin yolu kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.


Kırklareli trafik kazası Minibüs

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