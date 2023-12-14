Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı... Çok sayıda kişi yaralandı!
Pınarhisar'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyü yakınlarında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 39 M 0753 plakalı minibüs ile 34 GMT 638 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan, araç sürücüleri ile yolcu minibüsünde bulunan 7 kişi, ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle Demirköy ile Pınarhisar ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Araçların bölgeden kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.
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