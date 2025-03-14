Amasya’da sağlık ekiplerini duygulandıran sürpriz: Merdivenden düşme ihbarıyla gittiler, alkışlarla karşılandılar

Amasya’da bir okuldan "merdivenden düşme" ihbarı alan sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında öğrencilerin sürpriziyle karşılaştı. Öğrenciler, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlamak için sağlık çalışanlarına çiçek verip pankart açarak teşekkür etti.

Amasya’da sağlık ekiplerini duygulandıran sürpriz: Merdivenden düşme ihbarıyla gittiler, alkışlarla karşılandılar
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DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:50

Amasya’da Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı’nı unutmadı. Sağlık ekiplerini okula çağırmak için "merdivenden düşme" ihbarında bulunan öğrenciler, gelen ekipleri çiçekler ve alkışlarla karşıladı. Sürpriz nedeniyle şaşkınlık yaşayan sağlık çalışanları, duygusal anlar yaşadı.

Duygusal anlar yaşayan Doktor Üneys Çarklı, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün, komuta merkezi tarafından acil bir vaka verildi. Vakaya ivedi bir şekilde çıkış yaptık. Ancak yüksekten düşme vakası olarak gittiğimiz olayın aslında 14 Mart Tıp Bayramı’nda bize sürpriz bir kutlama olduğu ortaya çıktı. Bizleri düşünüp böyle bir organizasyon hazırlayan öğrencilere çok teşekkür ediyoruz."


Etiketler: #14 Mart Tıp Bayramı #amasya #sağlık çalışanları

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