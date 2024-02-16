Amasya'da sahte içki operasyonu: Gözaltılar var!
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 53 litre sahte içki ele geçirildiği, 2 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen H.Ş. ve M.Ç.'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin iş yerlerinde şişelere doldurulmuş 53 litre sahte içki ile aroma verici sıvı ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Göz Atın
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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