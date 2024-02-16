Amasya'da sahte içki operasyonu: Gözaltılar var!

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 53 litre sahte içki ele geçirildiği, 2 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:55
Amasya'da sahte içki operasyonu: Gözaltılar var!
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen H.Ş. ve M.Ç.'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin iş yerlerinde şişelere doldurulmuş 53 litre sahte içki ile aroma verici sıvı ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Göz Atın
Bir ‘müstehcen yayın’ gözaltısı daha!

Bir ‘müstehcen yayın’ gözaltısı daha!
Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger Almanya'da gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger Almanya'da gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.


amasya haberleri Emniyet haberleri kaçak haberleri içki haberleri gözaltı haberleri Operasyon haberleri sahte haberleri

İlgili Haberler

Tekel bayiinde sahte içki üretimi... Yüzlerce şişe ele geçirildi!

Tekel bayiinde sahte içki üretimi... Yüzlerce şişe ele geçirildi!
73 yaşındaki şahıs evinde sahte içki imal ederken yakalandı

73 yaşındaki şahıs evinde sahte içki imal ederken yakalandı
Fatih'te sahte içki operasyonu: 2 kişi yakalandı

Fatih'te sahte içki operasyonu: 2 kişi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gergin toplantının ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı

Gergin toplantının ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı
Eskişehir’de ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasının yeniden görülmesine devam edildi…

Eskişehir’de ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasının yeniden görülmesine devam edildi…
AYM'den Sivas katliamı kararı

AYM'den Sivas katliamı kararı
Erdoğan duyurdu emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak

Erdoğan duyurdu emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
İYİ Parti’de Ekrem İmamoğlu depremi: 'Tam yol ileri' diyerek topluca istifa ettiler

İYİ Parti’de Ekrem İmamoğlu depremi: 'Tam yol ileri' diyerek topluca istifa ettiler
Bu çiçeği koparmanın bedeli 1 milyon 936 bin lira

Bu çiçeği koparmanın bedeli 1 milyon 936 bin lira
Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor? İlk kez bir uydudan Dünya'ya elektrik ışınlandı

Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor? İlk kez bir uydudan Dünya'ya elektrik ışınlandı
ABBA grubu şimdi ne yapıyor, üyeleri kimdir?

ABBA grubu şimdi ne yapıyor, üyeleri kimdir?