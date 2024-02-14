73 yaşındaki şahıs evinde sahte içki imal ederken yakalandı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 73 yaşındaki bir şahıs sahte alkollü içki imal ettiği ve piyasaya sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik mahallesinde H.A. (73) isimli şahısın evinde sahte alkollü içki imal ettiği ve piyasaya sürdüğü belirlendi.
Şahsın evine jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde 25 litre bandrolsüz etil alkol, 5 litre sahte viski, 28 litre sahte rakı, 2 şişe anason aroması ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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