73 yaşındaki şahıs evinde sahte içki imal ederken yakalandı

Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:45

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:40

Alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik mahallesinde H.A. (73) isimli şahısın evinde sahte alkollü içki imal ettiği ve piyasaya sürdüğü belirlendi.

Şahsın evine jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde 25 litre bandrolsüz etil alkol, 5 litre sahte viski, 28 litre sahte rakı, 2 şişe anason aroması ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.