Amasya'da sondaj yapıldığı sırada göçük meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti
Amasya'da su kuyusu açma çalışması esnasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.
Amasya'nın Uygur Köyü'nde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi. Amasya Valiliği, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Amasya Valiliği, Uygur köyünde yaşanan göçükte 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Merkez İlçemize bağlı Uygur Köyünde su kuyusu açma çalışması esnasında meydana gelen göçük sonucu, toprak altında kalan 2 vatandaşımızın maalesef cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Olayla ilgili adli inceleme süreci devam etmekte olup, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı temenni ediyoruz."
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